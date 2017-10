Caminhada e blitz educativa alertam sobre câncer de mama em Caxias

Outubro Rosa 20/10/2017 | 18h21 Atualizada em

Está programada para este domingo a Caminhada de Conscientização Sobre o Câncer de Mama, no centro de Caxias. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) e o grupo Peito e Alma organizam o evento e esperam reunir mais de 300 pessoas na atividade, que irá acontecer mesmo em caso de chuva.

O ponto de encontro está marcado para as 14h na Praça João Pessoa, na Avenida Júlio de Castilhos com a Feijó Jr. e a saída ocorre às 15h. O grupo percorre a extensão da Júlio até a Praça Dante Alighieri, onde haverá uma blitz educativa.

No local, serão distribuídos folhetos e jornais informativos sobre o câncer de mama e formas de prevenção. As pessoas que passarem pelas imediações também receberão um lacinho alusivo da campanha do Outubro Rosa.