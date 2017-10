BR-470 teve três acidentes em menos de 12 horas, entre Veranópolis e Nova Prata

Trânsito 28/10/2017 | 16h11 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a três acidentes de trânsito em menos de 12 horas, na sexta-feira, no trecho da BR-470 entre Veranópolis e Nova Prata. No total, seis pessoas ficaram feridas.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 11h30min, em Veranópolis, quando o motorista de um Onix com placas de Nova Prata, que seguia no sentido Bento Gonçalves, perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem no km 170. O carro saiu da pista e capotou, parando nas árvores às margens da rodovia. O motorista teve ferimentos leves.

Poucas horas depois, às 13h40min, em Nova Prata, outro acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz com placas de Marau. Segundo a PRF, o veículo transitava pela rodovia federal quando deparou, próximo ao trevo de acesso ao hospital de Nova Prata, com veículos parados aguardando para acessar o trevo. Sem conseguir frear a tempo, foi para o acostamento e colidiu em uma árvore. O motorista ficou levemente ferido.

O acidente mais grave aconteceu por volta das 23h, próximo ao belvedere do espigão, no km 186 da BR-470, em Veranópolis. Um Fiat Uno com placas de Nova Prata, que seguia em direção a Bento Gonçalves, não conseguiu fazer a curva e colidiu frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz de Garibaldi, que seguia no sentido contrário. Os quatro ocupantes do carro ficaram feridos, pelo menos um deles com gravidade. Eles foram encaminhados ao hospital de Veranópolis, e, durante a madrugada, os dois que permaneciam hospitalizados foram transferidos para o hospital de Nova Prata.