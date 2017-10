Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu em rio entre André da Rocha e Muitos Capões

Afogamento 14/10/2017 | 20h14 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros de Veranópolis buscam por um homem que desapareceu em um rio na tarde deste sábado, na localidade de Ituim, entre André da Rocha e Muitos Capões. Devido a falta de comunicação com equipe que faz as buscas nas águas do Rio Turvo, os bombeiros ainda não confirmam a identidade da vítima. Porém, informações preliminares indicam que trata-se do ex-vereador de Nova Prata Flávio Sartori, conhecido como Chapolin.

De acordo com relatos passados durante o chamado, por volta das 14h, um grupo de amigos pescava no local quando o barco virou. Sartori, que não sabia nadar, estaria sem colete salva-vidas e desapareceu na água. As buscas devem ser retomadas no começo da manhã deste domingo.