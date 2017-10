Bento Gonçalves tem quase mil imigrantes cadastrados em serviços de assistência social

Haitianos e senegaleses 08/10/2017 | 13h40 Atualizada em

O Cadastro Único tem 707 famílias imigrantes registradas em Bento Gonçalves. O dado é referente ao mês de agosto. Segundo a Secretaria de Assistência Social, são 921 pessoas cadastradas no total. Esse é o único registro que o município dispõe sobre o número de imigrantes que chegaram à cidade nos últimos anos. A maior parte são haitianos e uma parcela menor é de senegaleses. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Homem e mulher são esfaqueados em bar de Garibaldi

Nova casa de festas de Caxias aposta em atrativos para filhos e pais



O Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), com sede em Caxias do Sul, verificou que Bento Gonçalves é um dos municípios da região com número expressivo de estrangeiros que precisam de auxílio. Por isso, a cidade recebeu neste sábado uma ação comunitária que forneceu orientações jurídicas, explicações sobre como acessar a rede de proteção do município e dicas sobre como conseguir inclusão no mercado de trabalho.

O educador social do Centro de Atendimento ao Migrante Josimar Lucas do Nascimento diz que o objetivo é mapear a rede de proteção no município e proporcionar aos imigrantes o acesso a direitos que desconheçam.

As ações do CAM começaram a ser desenvolvidas na semana passada. O projeto é possível por causa de uma verba destinada pelo Ministério da Justiça. A próxima atividade está prevista para ocorrer na Estação Férrea de Caxias do Sul, no dia 5 de novembro.

O projeto inclui iniciativas na área da educação e qualificação profissional em outros três municípios que tem um número expressivo de imigrantes: Serafina Corrêa, Nova Araçá e Flores da Cunha.