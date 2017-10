Bebê cai em piscina e morre afogado em Flores da Cunha

Fatalidade 09/10/2017 | 10h13 Atualizada em

Um bebê de um ano, identificado como Riquelme Diehl, morreu afogado na tarde de domingo ao cair na piscina da casa de um tio no distrito de São Gotardo, em Flores da Cunha. O menino teria engatinhado até a beira da piscina, que estava coberta com uma lona, sem que os pais percebessem. Ao cair na água, o garoto ficou submerso e foi localizado minutos depois pelos familiares. Não há informações sobre a profundidade da piscina.

Riquelme, que morava com os pais em Caxias do Sul, chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu. O menino será sepultado nesta segunda-feira, por volta das 15h, no Cemitério Municipal de Cambará do Sul.

O caso será investigado pela Polícia Civil.