Após Feira do Livro de Caxias, conversão na Sinimbu com Montaury continua permitida

Mesmo depois do encerramento da Feira do Livros, a conversão à direita no cruzamento das ruas Sinimbu e Dr. Montaury, no centro de Caxias do Sul, permanece liberada. O trecho está sinalizado. A informação é da Gaúcha Serra.

A Secretaria de Trânsito informou que o período do evento literário, que encerrou no domingo (15), serviria de testes. Embora ainda em avaliação, a tendência é que a liberação seja mantida. O cruzamento com a Montaury era a único da Sinimbu que mantinha a proibição, implantada pelo Sistema Integrado de Mobilidade (SIM) Caxias.

Conforme o secretário Cristiano de Abreu Soares, o entendimento é que a liberação dá maior fluidez ao trânsito. Ele justifica que a medida permite que os motoristas fiquem por menos tempo na Sinimbu e oferece mais opções para a conversão na região próxima a escolas com grande movimento de carros.