Acidentes matam três no fim de semana na Serra

Mais mortes em acidentes de trânsito foram registradas na Serra. Na noite de sábado, Janaina Valente, 24 anos, pilotava uma moto com placas de Passo Fundo quando envolveu-se na colisão contra um Focus de Veranópolis no Km 109 da BR-470, no bairro Valverde, em Veranópolis.

O motorista do automóvel teria invadido a pista contrária e se chocado com a motociclista que, além de sofrer diversos ferimentos em razão da batida, foi atropelada por outro veículo quando estava caída na estrada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital, que fica a cerca de 300 metros do local do acidente.

O condutor do Focus abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro, mas foi identificado por testemunhas. Trata-se de um homem de 20 anos, natural de Nova Prata. Ele não teve o nome divulgado pela PRF. Janaina residia em Veranópolis, mas era natural de Magé (RJ).

Em Caxias do Sul, duas mortes passam a ser investigadas pela Delegacia de Trânsito a partir desta segunda. Na tarde de sábado, o Hospital Pompéia confirmou o óbito de Valnes dos Santos Dutra, 19, por politraumatismo e choque hemorrágico. Na sexta-feira, o rapaz pilotava uma moto quando foi atingido por um Celta no bairro Cidade Nova. O jovem estaria se deslocando para o trabalho. O motorista que colidiu contra o motociclista teria prestado socorro até a chegada do Samu.

Já na sexta-feira à noite, foi registrado na Polícia Civil de Caxias o falecimento de Juan Ramos Silvera, 61, natural do Uruguai. Conforme o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu no dia 21 de setembro em circunstâncias não esclarecidas. Ele ficou internado dez dias no Hospital Pompéia.