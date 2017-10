Acidente entre dois veículos deixa motorista com ferimentos leves, em Caxias

Trânsito 06/10/2017 | 07h57 Atualizada em

Um acidente de trânsito envolveu um veículo Renault Clio e um Sandero na BR-116, em Caxias do Sul na noite de quinta-feira. A colisão ocorreu no Km 149, nas proximidades do Hospital Geral, às 23h50min.

O motorista do Clio de 26 anos estava sob efeito de álcool e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves.