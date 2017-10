Acidente entre caminhão e carros deixa ferido e causa congestionamento na Rota do Sol

Trânsito 18/10/2017 | 08h04 Atualizada em

Um acidente envolvendo um caminhão e três carros deixou o trânsito bloqueado nos dois sentidos da RSC-453 por volta das 7h desta quarta-feira. A colisão ocorreu no Km 75, próximo ao acesso do bairro Reolon, em Caxias do Sul, a cerca de 100 metros da Ponte Seca, no sentido Caxias do Sul-Litoral. O fluxo de veículos foi liberado por volta das 10h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu.

O caminhão estava carregado de madeira, tombou e espalhou parte da carga sobre a pista.