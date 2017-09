Trechos da Rua Dr. Montaury serão bloqueados a partir desta quarta, em Caxias

Feira do Livro 26/09/2017 | 10h48 Atualizada em

O tráfego na Rua Dr. Montaury, na quadra entre a Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, será bloqueado totalmente a partir da manhã de quarta-feira (27) em função da realização da 33ª Feira do Livro, que começa na sexta-feira (29) e volta a ser realizada na Praça Dante Alighieri. No ano passado, o evento ocorreu na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino.

A previsão é que o bloqueio termine no dia 17 de outubro, dois dias após o encerramento da feira. Nesse local, a organização montará uma rua coberta, com espaço para bancas infantis e utilização da estrutura da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima e da Biblioteca Pública Dr. Demétrio Niederauer.

Além desse trecho, ocorrerá ainda bloqueio parcial entre a Pinheiro Machado e a Avenida Júlio das 8h às 20h, com liberação apenas para o acesso de moradores e comerciantes. O espaço é destinado para o estacionamento de ônibus de estudantes que visitam a Feira do Livro, além de garantir o fluxo de carga e descarga dos livreiros, desembarque de autoridades, escritores e convidados.

Conversão à direita liberada

De acordo com o gerente de Trânsito e Transportes da secretaria, Marcos Jabloski, o tráfego na Avenida Júlio seguirá normal no sentido Oeste-Leste (Centro/Imigrante) durante toda a feira, principalmente em função da circulação dos táxis-lotação.

No sentido inverso (Imigrante-Centro), a quadra entre a Montaury e a Marquês do Herval pode sofrer bloqueios diários, sem horário definido (durante o dia), em razão do desembarque de ônibus de estudantes. Equipes da fiscalização de trânsito orientarão os motoristas e cuidarão da sinalização no local. Ainda com relação ao táxi-lotação, a linha Rio Branco, que passa pela Montaury, será desviada durante o período do evento para a Rua Garibaldi.

Em razão da interrupção nos dois trechos e para minimizar o impacto no trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade vai liberar a conversão à direita na Sinimbu com a Montaury também a partir de quarta. As placas indicando a proibição da conversão serão removidas.

De acordo com o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, o período será de teste para uma eventual continuidade da liberação da conversão, a única que permaneceu proibida desde o início do ano.

Sugestões de desvio

Com a interrupção dos dois trechos, a Secretaria de Trânsito elaborou um esquema de desvios para que os condutores utilizem durante o bloqueio total na Dr. Montaury. O esquema contempla outras vias da área central, fazendo com que os motoristas se desloquem por outros trechos da cidade, evitando transitar nos arredores da Praça Dante Alighieri. Confira:

:: Sentido Norte/Leste, em direção ao Monumento ao Imigrante:

Utilizar a Rua Ernesto Alves e acessar a Guia Lopes ou a Vereador Mario Pezzi, em direção à Sinimbu.

:: Sentido Norte/Oeste, que vai em direção à Igreja de São Pelegrino:

Utilizar a Rua Vinte de Setembro, acessando a Feijó Júnior ou a Moreira Cesar.

:: Sentido Norte/Sul, em direção ao Parque dos Macaquinhos:

Utilizar a Rua Pinheiro Machado, seguir pela Garibaldi, Sinimbu e fazer a conversão à direita na Dr. Montaury.