Secretaria de Obras concentra esforços para recuperar estradas do interior de Caxias do Sul

Infraestrutura 27/09/2017 | 10h45 Atualizada em

Se antes patrolar e cascalhar estradas do interior de Caxias do Sul exigia mais de um mês de trabalho, agora as melhorias estão sendo executadas em poucos dias. A mudança faz parte de uma nova estratégia na utilização dos maquinários da prefeitura. O objetivo é levar caminhões, patrolas e carregadeiras para uma só comunidade e concentrar esforços para entregar as melhorias em pouco tempo. Com isso, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos espera reduzir os pedidos de manutenção frequente das estradas.

Leia mais

Região da Serra Gaúcha abre uma agroindústria por semana

Por uma nova chance de vida: a importante decisão de famílias da Serra que autorizaram a doação de órgãos

A subprefeitura de Vila Oliva foi a primeira a receber o novo modelo de trabalho. Além da mão de obra e das máquinas já disponíveis no distrito, a comunidade recebeu duas patrolas, cinco caminhões e uma carregadeira. Bastaram 15 dias para as equipes realizarem intervenções em 75 quilômetros de estradas nas localidades de Bem-Te-Vi, Tunas Altas, Flor do Campo, Invernada e Tabela. O trabalho será reforçado em dezembro, quando inicia o período de colheita da safra.

— Os distritos têm máquinas velhas que não rendem, mas no momento não estamos em condições de adquirir novas. Por isso, estamos fazendo as empreitadas — diz o secretário de Obras, Leandro Pavan.