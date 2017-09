Rotatória da BR-470 com a RSC-453, em Garibaldi, será inaugurada em 11 de outubro

Gargalo da Serra 29/09/2017 | 16h23 Atualizada em

A rotatória da BR-470 com a RSC-453, no ponto conhecido como Trevo da Telasul, em Garibaldi, terá o trânsito completamente liberado em 11 de outubro. A entrega está prevista para ocorrer às 10h30min em uma solenidade no entroncamento, que é um dos maiores gargalos da Serra.

Na última quarta-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) liberou o trânsito pela nova faixa no sentido Bento Gonçalves-Carlos Barbosa. A liberação vai permitir a continuidade do trabalho nos demais pontos do entroncamento. A alça de sentido Carlos Barbosa-Farroupilha também já tem trânsito permitido.

A construção da rotatória é uma medida alternativa para proporcionar mais fluidez e segurança no trecho, especialmente em horários de pico. Com a mudança, motoristas que seguem de Bento Gonçalves para Farroupilha ou de Farroupilha para Carlos Barbosa não precisarão mais cruzar duas pistas ao mesmo tempo, o que resultava em acidentes frequentes.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o projeto da rotatória foi pensado para permitir, no futuro, a construção de um viaduto, apontado como solução definitiva. A obra teve custo de R$ 7 milhões, sendo que R$ 6 milhões precisaram ser captados durante a execução.