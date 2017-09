Quatro homens são denunciados por latrocínio de comerciante, assaltos e tentativa de homicídio em Caxias 

Ministério Público 25/09/2017 | 16h44 Atualizada em

Denúncia assinada por dois promotores de Justiça responsabiliza quatro homens por uma sequência de assaltos que trouxe medo e pavor a diversos comerciantes em Caxias do Sul, entre julho e agosto deste ano. Num dos ataques a uma padaria, na véspera do Dia dos Pais, Firmino Caetano Gomes, 60 anos, morreu baleado pelos assaltantes. O grupo também teve envolvimento na tentativa de assassinato de Sandro Iraci Garcia e Jean Peterson de Souza Garcia.

Foram denunciados Antônio Gilberto Ribeiro dos Santos, Giovane da Silva Amaral, o Bob, Lucas Velasco e Samuel Ribeiro dos Santos. Uma quinta pessoa está sendo investigada por envolvimento nos crimes.

Conforme a denúncia oferecida pelos promotores criminais Sílvia Regina Becker Pinto e Vercilei Lino Serena, o grupo também deve responder por associação criminosa armada, porte e posse ilegal de armas de fogo.

A sequência de roubos ao comércio, identificada pela polícia, começou no dia 18 de julho com o ataque a uma pizzaria no bairro Esplanada. No dia 5 de agosto, o grupo participou de um assalto a uma barbearia no bairro Rio Branco. Três dias depois, os homens foram apontados como autores de um assalto a um mercado no bairro Cruzeiro. Os ataques continuaram no dia 12 de agosto, um sábado, contra outro mercado no bairro São Leopoldo, e terminaram na mesma noite, com a morte do dono da padaria no Cidade Nova. Nesse último caso, três homens armados invadiram o comércio de Gomes para roubar dinheiro. O comerciante teria reagido ao trio e levou três tiros.

Santos, Amaral e Velasco estão recolhidos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. Já Samuel Ribeiro dos Santos deve responder ao processo em liberdade, pois houve o entendimento de que a participação dele nos crimes seria menor.

O grupo havia sido preso pela Brigada Militar na noite de 17 de agosto numa moradia do bairro Villa-Lobos. No local, os PMs encontraram um Corsa utilizado no latrocínio do Cidade Nova, armas, toucas ninjas e máscaras, além de um Vectra.