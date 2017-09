Quase dois anos depois, União destina verba para reconstruir estrada em Garibaldi

Serra gaúcha 28/09/2017 | 14h53 Atualizada em

Foi publicado na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União o empenho de recursos por parte do Ministério da Integração Nacional ao município de Garibaldi. O valor é de R$ 763.902,00. O dinheiro será utilizado para reconstruir uma estrada que desmoronou após fortes chuvas em outubro de 2015.

De acordo com o prefeito Antonio Cettolin (PMDB), a Estrada Municipal Alencar Araripe é a principal ligação da zona rural com a área urbana de Garibaldi. A estrada havia sido asfaltada no início dos anos 2000. Quando houve o desmoronamento, ficou totalmente bloqueada por seis meses. Enquanto isso, os veículos passavam por um desvio improvisado na comunidade de São Roque. Depois, junto à estrada foi feita uma detonação que possibilitou a passagem de um veículo por vez. A via segue dessa maneira.

Ainda segundo Cettolin, a obra está orçada em R$ 958 mil. O restante do valor será complementado pelo município. O prefeito diz que, inicialmente, o trabalho estava orçado em R$ 760 mil. Técnicos do Ministério da Integração Nacional foram até Garibaldi e avaliaram que a estrada precisaria de mais contenção, o que aumentou o custo. Assim, foi necessário refazer parte do projeto e encaminhar novamente ao Ministério. O prefeito afirmou ainda que o governo federal alegou falta de recursos para não empenhar o dinheiro antes.

Conforme Cettolin, a obra já está licitada e só aguarda o depósito da verba na conta do município. O prefeito acredita que o depósito deve ocorrer em cerca de 15 dias.