Prefeitura de Caxias projeta contratar 600 vagas para a educação infantil até o final do ano

Cerca de 6 mil crianças esperam por uma vaga na educação infantil em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul projeta contratar cerca de 600 vagas em escolas de educação infantil até o final deste ano. Famílias de crianças que estão na fila de espera começaram a ser chamadas na semana passada pela Secretaria da Educação. São 282 vagas contratadas em 25 escolas a partir da licitação que foi lançada neste ano. Até o final de 2017, a prefeitura prevê chamar outras 320 crianças. Para isso, novas escolas licitadas neste ano serão contratadas.

No processo licitatório, 51 instituições foram credenciadas, com um total de 1.621 vagas oferecidas. A prefeitura pretende contratar 1,3 mil. Enquanto a previsão é que 600 sejam integradas à rede ainda neste ano, as outras 700 só devem ser chamadas em 2018.

A destinação de vagas segue a lista de espera na Central de Matrículas, que estabelece a ordem de atendimento levando em consideração diversos critérios, incluindo a situação sócio-econômica.

Caxias tem cerca de 6 mil crianças na espera por vagas na educação infantil.