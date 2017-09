Polícia tenta identificar bandidos que agrediram mulheres e levaram R$ 40 mil, dólares e mais joias em Bento Gonçalves

Crime 25/09/2017 | 17h08 Atualizada em

Mãe e filha que residem no bairro São Bento, em Bento Gonçalves, lutam para tentar esquecer da noite do último domingo, quando foram vítimas de um assalto. Quatro criminosos armados entraram na residência e levaram R$ 40 mil em dinheiro, US$ 750 dólares, eletrônicos e joias. Eles amordaçaram e amarram as vítimas, que têm 52 e 81 anos. As mulheres estavam sozinhas em casa.

De acordo com a ocorrência policial, o crime ocorreu às 21h45min. As vítimas souberam descrever três dos quatro assaltantes: dois homens eram brancos e um pardo. Além de um revólver pendurado na cintura, um deles ostentava um aparelho eletrônico semelhante a um rádio comunicador, com diversas antenas. Eles arrombaram a porta dos fundos da residência e, após realizarem a abordagem, passaram a pedir de forma insistente onde as duas mulheres guardavam o dinheiro. Elas entregaram R$ 1,5 mil e negaram ter mais valores na casa. Mesmo assim, os homens se espalharam pelos cômodos e, ao reviver gavetas e armários, encontraram várias caixas onde estavam o restante do dinheiro. Irritado, um dos homens deu dois tapas no rosto da filha, reclamando que ela havia mentido.

Em pânico, as duas vítimas decidiram entregar todas as joias que mantinham na residência _ avaliadas em cerca de R$ 40 mil.

_ Eles nos amarraram e amordaçaram. Mas ninguém ficou ferido. O trauma é muito grande_ resume a idosa de 81 anos.

Os homens fugiram em um C3 da família, com placas de Bento Gonçalves. Levaram ainda duas televisões, dois telefones celulares e uma folha de cheque. A Polícia Civil diz que crimes assim eram frequentes em 2016, quando foram identificadas duas quadrilhas. Os integrantes desses dois grupos foram detidos. No caso de domingo, ninguém foi preso.