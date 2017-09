Passarte recebe doações de material escolar no Shopping San Pelegrino, em Caxias do Sul

Solidariedade 27/09/2017 | 11h00 Atualizada em

Entrega do material pode ser feita no espaço da Passarte no primeiro andar do San Pelegrino Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Sabe aquele caderno usado ou aquela caixinha com lápis de cor que estão jogados numa gaveta qualquer? Eles podem preencher as mochilas de crianças e adolescentes que não têm condições de comprar material escolar em Caxias do Sul. É bem fácil ajudar. Basta levar no ponto de coleta do projeto Passarte, que abriu recentemente no primeiro andar do Shopping San Pelegrino.

Um dos idealizadores do Passarte, Filipe Binotti Pessoa, lembra que todo tipo de material pode ser doado, independentemente do estado de conservação.

— Pode ser usado ou novo, limpo ou sujo, inteiro ou rasgado — detalha Filipe.

A possibilidade repassar cadernos com poucas folhas em branco, por exemplo, tem relação com o trabalho dos voluntários do Passarte, iniciativa que já ocorre desde 2012 em Caxias. O grupo é especialista em reformar materiais didáticos. Todos os sábados, eles ocupam uma salinha na Faculdade Ideau para fazer a triagem e a reciclagem. Folhas são reunidas para montar um novo caderno, com capa e espiral. Os voluntários também apontam os lápis para ficar no mesmo tamanho e raspam borrachas para recuperar a brancura. Esses e outros objetos menores são colocados em estojos e repassados para a gurizada. O que não pode ser aproveitado é encaminhado para empresas de reciclagem ou para bibliotecas.

— Por isso aceitamos todo o tipo de papel e livros. Se não for possível fazer a doação, nós encaminhamos para a reciclagem e o valor da venda é usado para melhorias na ONG — afirma Filipe.

O Passarte já alcançou 1.187 estudantes de diversas cidades. A Secretaria da Educação de São Francisco de Paula recebeu 500 cadernos logo após o temporal que arrasou diversas moradias em março. Agora, o grupo busca patrocinadores para arrecadar mais doações.

A doação de livros, cadernos, lápis, canetas de hidrocor, tesouras, mochilas, réguas e colas, entre outros, pode ser realizada de segunda a segunda no San Pelegrino. Outras formas de contribuir com a iniciativa podem ser esclarecidas pelo telefone (54) 98409-6378, com Filipe.