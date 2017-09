Novo julgamento de Farezena, em Caxias do Sul, ocorrerá em 20 de novembro 

Segundo júri 29/09/2017 | 12h06 Atualizada em

O novo julgamento de Eduardo Farenzena, 31 anos, ocorrerá em 20 de novembro. A data foi estabelecida pela juíza Milene Fróes Rodrigues Dal Bó, titular da 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Farenzena responderá pelo assassinato do padrasto Ivandir da Silva Mairesse, 33, em 13 de setembro de 2011. O primeiro julgamento ocorreu em 22 de setembro e foi interrompido, já que a juíza ordenou a dissolução do Conselho de Sentença.



Leia mais:

Eduardo Farenzena é condenado a 20 anos pela morte da miss Caren Brum Paim em Caxias do Sul

Assassino de miss confessa ter matado padrasto em Caxias do Sul

Relembre o caso de Caren Brum Paim, morta por Eduardo Farenzena no final de 2010

Autor confesso de morte de miss em Caxias, Farenzena chegou a ser internado em instituto psiquiátrico

Segundo a 1ª Vara Criminal, os advogados do réu, Ivandro Bitencourt Feijó e Maurício Adami Custódio, solicitaram que Farenzena respondesse em liberdade até o novo julgamento, mas o pedido foi rejeitado.

É o segundo júri de Farezena em menos de quatro anos. Ele já foi condenado pela morte da ex-namorada, Caren Brum Paim, 22, assassinada em 30 de novembro de 2010. Na época, o crime teve bastante repercussão porque a jovem era a representante de Caxias do Sul no concurso Miss Itália Nel Mondo.