Nova Petrópolis abre novo processo para conceder Parque Aldeia do Imigrante

Por 12 anos 27/09/2017 | 13h05 Atualizada em

Após o primeiro processo terminar sem interessados, a prefeitura de Nova Petrópolis tenta viabilizar novamente a concessão do Parque Aldeia do Imigrante, no centro da cidade. O edital de concorrência pública foi lançado no último dia 11 e a empresa vencedora será conhecida no dia 8 de novembro.

O primeiro edital havia sido publicado em dezembro do ano passado, com abertura do envelopes em março. De acordo com secretário de Turismo de Nova Petrópolis, Paulo Roberto Staudt, diversas empresas disseram que não se inscreveram porque o prazo para participar era curto e o período de férias causou dificuldades.

A concessão prevê contrato de 12 anos renováveis por mais 12. Em contrapartida, a empresa vencedora deverá investir R$ 3 milhões na infraestrutura do parque em dois anos. Entre os investimentos previstos estão restauração das casas da aldeia histórica e revitalização de lagos.

Ao longo do período de concessão, a empresa também deverá realizar manutenção e implantar novas atrações, além de poder fechar parcerias com terceiros para operação de restaurantes, por exemplo. Todas as alterações precisarão ser aprovadas pelo município para a área não ser descaracterizada.

Leia mais

Estrada de acesso ao Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, será parcialmente pavimentada

Cobrança no Labirinto Verde, em Nova Petrópolis, é descartada

A receita da concessionária será por meio da cobrança de ingresso, mas os moradores da cidade seguirão com entrada gratuita por meio de cadastro. Segundo Staudt, a parceria público-privada será realizada porque o município não tem condições de investir os R$ 3 milhões necessários para revitalizar o parque.

- Sempre vai ser do município, mas vamos ter essa parceria para evoluir e profissionalizar - afirma.

A previsão é que o contrato seja assinado em meados de dezembro, com a nova administração assumindo antes do fim do ano ou no início de 2018. O Parque Aldeia do Imigrante tem 10 hectares e foi criado há 32 anos. Além de área verde e da aldeia histórica, que lembra a chegada dos imigrantes alemães, há atrações de artesanato e o chamado Jardim do Chopp.