Menino internado em Farroupilha consegue transferência para o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre

Internado desde o dia 14 de setembro no Hospital São Carlos, em Farroupilha, o estudante Everton Daniel Zimmer, 14 anos, finalmente conseguiu nesta terça-feira uma vaga no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, para fazer uma cirurgia de alta complexidade. A informação foi confirmada no início da tarde pela Secretaria Estadual da Saúde. Everton teve uma fratura no fêmur, mas os médicos suspeitam que o garoto tem um tumor ósseo. Desesperado com a situação e sem retorno da Central de Regulação de Leitos do Estado, o pai dele, Anério Zimmer, chegou a se acorrentar a um poste em frente ao São Carlos para pedir ajuda.

Conforme a superintendente do Hospital São Carlos, Janete Toigo, Everton deixou o hospital por volta das 15h, em uma ambulância de Alto Feliz, município onde o jovem mora.

— Felizmente, deu tudo certo. Ele saiu daqui imobilizado, pronto para ser internado no Clínicas, que era o hospital que gostaríamos que ele fosse atendido — informou Janete.

Ainda conforme nota encaminhada pela Secretaria Estadual de Saúde, o paciente deve ser submetido a cirurgia nesta quarta-feira. O Hospital de Clínicas confirmou que Everton chegou por volta das 17h30min, sendo encaminhado para consulta com especialista. Ele ficaria baixado na ala de internação cirúrgica.

Em entrevista à Rádio Spaço FM na segunda-feira, o secretário da Saúde de Alto Feliz, Eduardo da Costa Dutra, explicou que o menino havia se machucado no começo de agosto e não teria apresentado diagnóstico de fratura. Por suspeita de dor muscular, ele estava fazendo fisioterapia na rede pública de saúde.

Depois, o menino teria sofrido uma queda no banheiro, o que motivou a fratura no fêmur da perna esquerda. Ele foi levado ao hospital de Alto Feliz e após, transferido para Farroupilha, onde deveria fazer uma cirurgia de média complexidade. No Hospital São Carlos, o médico que atendeu o garoto percebeu uma alteração nos exames, o que indica a possibilidade de tumor e determinou a transferência para a continuidade do tratamento na unidade de saúde em Porto Alegre.