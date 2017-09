Memória: Rita Brugger e a imigração alemã

Artista plástica 28/09/2017 | 11h22 Atualizada em

Caxias do Sul evidencia-se pela sua pluralidade literária e por personagens que vivem intensamente o comprometimento em elaborar livros de conteúdo consistente. A suave Rita Bromberg Brugger, nascida em Porto Alegre, em 1928, graduou-se em Artes pela UFRGS. Sua convivência com a literatura caxiense se deve ao fato de ter casado com o médico José Brugger. Do envolvimento comunitário, destaca-se por ser mãe da médica Annemarie Brugger, rainha na Festa da Uva de 1978. Em 2006, a neta Julia Brugger De Carli também elegeu-se soberana. Além disso, Rita Brugger é autora do cartaz da Festa da Uva de 1994. Articulada e participativa, a artista plástica soube integrar-se com um grupo de pessoas motivadas em desenvolver novos rumos da arte local.

Em 1988, Rita engajou-se na constituição do Núcleo de Artes Visuais (NAVI). Em sua casa, Rita possui um ateliê repleto bisnagas de tintas, dezenas de pincéis e livros nas prateleiras. Entre seus inúmeros trabalhos, evidenciam-se ilustrações nos livros O dente de Ouro e Os Ferozes, de Teresinha Tregansin. A ilustradora que domina uma linguagem requintada, recebeu reconhecimento do poder público caxiense, indicada como homenageada da Feira do Livro de 2007.

Na imagem acima, o então prefeito José Ivo Sartori (E) e o patrono da feira Paulo Ribeiro abraçam a artista durante o evento literário.

História alemã no "Diário de um Imigrante"

A obra Diário de Um Imigrante exibe um conteúdo nostálgico que resgata a saga da imigração alemã no Rio Grande do Sul. A narrativa que inicia em 1824 (na Alemanha), com a família Bauer, possui uma história real em personagens fictícios. O livro, lançado em 2000, possui a virtude de revisar os valores de um povo corajoso que deixou um país afetado por crises e ressurgiu no Brasil com um trabalho exemplar na organização de novas comunidades progressistas. A descendente de alemães Rita Brugger traduziu a história da viagem, da família, da religião, do labor, dos costumes e das diferenças culturais com relatos escritos, complementados por delicadas aquarelas, pintadas com as cores de sua alma.

Publicação local honrosa

Inegavelmente, a produção literária de Caxias do Sul é enriquecida pela contribuição de Rita Brugger. Há 10 anos, os apreciadores da História testemunharam a publicação de um livro coerente e consistente, um verdadeiro documentário que valoriza e combina a riqueza dos fatos, com a arte da aquarela. Rita Brugger encontrou na estrutura gráfica caxiense condições para executar a impressão de seu livro.

Neste projeto, colaboraram a Maneco – Livraria e Editora, a Lorigraf Gráfica e Editora e a Fotolitos Biondo, além da editoração eletrônica de Ivanessa Scola. Banco de Sangue de Caxias do Sul, Instituto DeVita, Serviço de Homoterapia de Caxias do Sul, Navi, Randon e UCS apoiaram o propósito da obra histórica.