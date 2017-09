Mais da metade dos atendimentos na UPA Zona Norte, em Caxias, não são urgentes

Saúde 29/09/2017 | 18h11 Atualizada em

Mais de 50% dos 1.433 atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, em Caxias do Sul, na primeira semana de funcionamento não constituem casos de urgência e emergência, área de referência da unidade. O dado foi divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (29). Conforme o balanço da Secretaria da Saúde, da tarde de 20 de setembro até a quinta-feira (28) foram, em média, 200 consultas diárias, com índice de 95% de satisfação do público.

Leia mais:

Médicos da UPA Zona Norte, em Caxias, foram contratados de forma irregular, diz MTE

População aprova atendimento na primeira semana de funcionamento da UPA Zona Norte, em Caxias

Os pacientes podem avaliar o serviço por meio de totens espalhados pela UPA. De acordo com Ana Paula Fonseca, diretora da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, o modelo permite ao poder público ter acesso a informações sobre os atendimentos e o perfil de público que frequenta a unidade. A divulgação de números mais específicos, porém, depende da integração dos sistemas da UPA, que ainda não foi concluída.

No entanto, pelos dados preliminares, pode-se considerar que a população está utilizando o serviço como alternativa às unidades básicas de saúde (UBSs), que têm horários de atendimento mais restritos e, às vezes, menos médicos. Para Ana Paula, a primeira semana da unidade foi positiva, e ações para integrar o serviço ao restante da rede municipal estão sendo empreendidas.

— Eu vou pessoalmente até a UPA todos os dias. É o período de fazer alguns alinhamentos. Na próxima semana, teremos gerentes de UBSs indo à UPA conhecer a estrutura. Ela tem gestão compartilhada, mas faz parte da rede de saúde pública — explica.

A UPA tem capacidade de receber cerca de 350 atendimentos diários, 150 a mais do que a média inicial. O Pioneiro buscou uma avaliação da primeira semana da UPA com a administradora da unidade, Eliana Ferreira, mas ela optou por não falar com a reportagem.

QUANDO PROCURAR A UPA

:: Para atendimento de urgência e emergência em clínica médica, pediatria e odontologia.

:: Em casos de pressão e febre alta.

:: Após fraturas e cortes profundos.

:: Situação de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).

:: Para exames como raio X e eletrocardiograma.

TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE

A UPA funciona com sistema de triagem de padrão internacional, com classificação por cores que vão de azul (menos grave) a vermelho (maior gravidade).

:: AZUL: no mínimo duas horas de espera.

:: VERDE: no mínimo uma hora de espera.

:: AMARELO: 30 minutos de espera.

:: VERMELHO: atendimento imediato.

Postão não apresenta mudanças

A UPA abriu com a expectativa de desafogar o Pronto-Atendimento 24 Horas (Postão), pela redução em cerca de 30% da demanda do local. Segundo a diretora da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, ainda é cedo para observar se isso realmente aconteceu.

— Ainda não conseguimos fazer um comparativo com o Postão. Precisamos de um pouco mais de tempo para avaliar se a UPA reduz os 30% da demanda, ou se esses 200 atendimentos diários são uma demanda reprimida que não tinha sido detectada — aponta Ana Paula Fonseca.

Ela explica que ainda não é possível fazer um comparativo entre os números de atendimento da UPA e os do Postão, já que o sistema deste último não é informatizado. O pronto-atendimento costuma atender, em média, 400 pessoas por dia.

Ana Paula reforça que toda a população de Caxias pode procurar a UPA.

— A UPA é para todo mundo, não apenas para quem mora na Zona Norte, onde fica a unidade.

QUEM MAIS PROCUROU A UPA

Confira os bairros que mais vezes buscaram atendimento durante a primeira semana:

1 - Santa Fé

2 - Centenário

3 - Nossa Senhora do Rosário

4 - Nossa Senhora de Fatima

5 - Pioneiro

6 - Serrano

7 - Santa Catarina

8 - São Cristóvão

9 - Desvio Rizzo

10 - Pôr do Sol

Denúncia de irregularidades preocupa a prefeitura

A informação de que a contratação dos médicos da UPA na modalidade de Pessoa Jurídica (PJ) seria irregular, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), causa estranheza na prefeitura de Caxias. Conforme a Ana Paula Fonseca, se a ilegalidade for confirmada, vários serviços de saúde de Caxias estarão em risco.

— Eu conheço e confio no julgamento do Vanius (Corte, gerente regional do MTE). Me causou estranheza e preocupação com toda a saúde do município. Se, de fato, não se pode contratar médico como Pessoa Jurídica, isso prejudica diversos serviços de saúde pois ocorre com frequência em hospitais e serviços de emergência privados — aponta.

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) tem até o dia 10 de outubro para provar ao MTE que está em dia com as leis trabalhistas.