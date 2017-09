Homem se acorrenta a poste em Farroupilha para reivindicar leito de alta complexidade a filho doente

Saúde 25/09/2017 | 14h31 Atualizada em

Um homem se acorrentou a um poste no início da manhã desta segunda-feira, em frente ao Hospital São Carlos, em Farroupilha. O filho dele, de 14 anos, está internado há 10 dias depois de quebrar o fêmur e tem suspeita de tumor ósseo. O menino precisa de cirurgia em um hospital de alta complexidade, mas não consegue vaga pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No meio da manhã, o pai passou mal e teve de ser internado, mas já foi liberado.

Conforme a secretária da Saúde de Farroupilha, Rosane da Rosa, o menino foi cadastrado na Central de Regulação de Leitos do Estado há oito dias. Como existe a suspeita de tumor nos ossos, ele tem de ser transferido para Porto Alegre.

A família é de Alto Feliz. O secretário da Saúde do município, Eduardo da Costa Dutra, diz que o menino se machucou no início de agosto, mas não houve diagnóstico de fratura óssea. Por suspeita de dor muscular, ele estava fazendo fisioterapia na rede pública de saúde. Depois, sofreu uma queda no banheiro de casa, foi levado ao hospital de Alto Feliz e transferido para Farroupilha, onde deveria fazer uma cirurgia de média complexidade.

A superintendente do hospital São Carlos, Janete Toigo, conta que o médico percebeu uma alteração nos exames, o que indica a possibilidade de tumor e exige a transferência para continuidade do tratamento.

A titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, Solange Sonda, diz que não existe demora no atendimento. Ela afirma que o prazo para conseguir um leito varia conforme o estado de saúde de cada paciente.

— Ele está recebendo toda a assistência e estamos fazendo o possível para transferi-lo.