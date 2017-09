Governador José Ivo Sartori presta solidariedade a familiares de Adelar Bertussi

Luto 30/09/2017 | 17h10 Atualizada em

Em um post publicado nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, manifestou solidariedade à família do músico caxiense Adelar Bertussi, que morreu neste sábado, em Curitiba (PR):

Leia mais:

Músico Adelar Bertussi morre aos 84 anos

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Caxias do Sul lamentam morte de Adelar Bertussi

Rádio Caxias 70 anos: "Venha pra Cancha, Amigo"

Na fazenda da família Bertussi, Adelar celebra 80 anos

Documentário sobre Adelar Bertussi teve primeira exibição pública no distrito de Criúva

"A tropeada da vida de Adelar Bertussi chegou ao fim. Fica o legado de sua obra para o regionalismo. Fica a memória de sua presença marcante entre nós. Que meu amigo Adelar seja recebido com muita luz no rancho da eternidade, como ele sempre cantou. O Rio Grande é solidário aos familiares nesse momento de despedida."

O velório de Adelar Bertussi será realizado neste domingo, no salão paroquial de São Jorge da Mulada, no distrito de Criúva, e o sepultamento está previsto para segunda-feira, às 10h, no cemitério da localidade.