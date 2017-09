Famílias contempladas pelo Rota Nova, em Caxias, seguirão recebendo acompanhamento

Um mês depois 28/09/2017 | 15h00 Atualizada em

O início do trabalho de transferência das famílias que viviam às margens da Rota do Sol nos bairros Cidade Industrial e Santa Fé, em Caxias do Sul, completa um mês nesta quinta-feira com todos os contemplados já instalados nas novas moradias. Apesar disso, a Secretaria da Habitação vai seguir monitorando as famílias para que todos os termos acordados no programa Rota Nova sejam cumpridos.

De acordo com o titular da pasta, Elisandro Fiuza, a intenção dos assistentes sociais é conferir se os moradores estão se adaptando às mudanças. Além disso, eles também darão orientações para garantir que os imóveis não sejam vendidos ou alugados em menos de 10 anos, prazo previsto em contrato. A transferência das 420 famílias foi concluída no dia 18 de setembro, cerca de 10 dias antes do prazo previsto.

— Terminamos antes do tempo e não houve nenhum acidente. Isso nos motiva a buscar novos projetos. Sabemos que a demanda sempre vai ser maior, mas não podemos nos acomodar — avalia o secretário.

O aposentado Nirceu de Oliveira, 51 anos, foi um dos primeiros moradores a serem transferidos e classificou o apartamento que recebeu como presente. Antes, ele o filho de 12 anos viviam no bairro Cidade Industrial.

— Era perigoso por causa da faixa (estrada), toda a vida correndo o risco de uma carreta ou um carro se descontrolarem. Aqui tem segurança desde a portaria, uma coisa maravilhosa — comemora.

Área do Santa Fé passará por limpeza e árvores serão plantadas Foto: André Fiedler / Gaúcha Serra

Além da realocação das famílias, o Rota Nova contempla também a recuperação da área antes invadida. Segundo Fiuza, o município deve contratar uma empresa para retirar os resíduos das construções e, em seguida, a Secretaria do Meio Ambiente deve plantar árvores. Até lá, a Guarda Municipal deve realizar rondas nas áreas para evitar novas ocupações, como na última semana, quando uma cerca colocada ilegalmente precisou ser retirada.

O loteamento Rota Nova, onde os prédios foram construídos, também deve receber uma unidade básica de saúde, já em obras, e uma escola de ensino fundamental, em fase de licitação.