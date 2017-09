Entrega do trevo de Fazenda Souza, em Caxias do Sul, pode ser adiada

Obras 28/09/2017 | 17h52 Atualizada em

O secretário Estadual dos Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen, visitou ontem à tarde as obras de melhorias no trevo de acesso a Fazenda Souza, distrito de Caxias do Sul, e deixou nas entrelinhas que, embora a previsão de entrega se mantenha para o dia 28 de outubro, o trecho pode não ser concretizado no tempo estimado pelo governo gaúcho.

—Essa obra vai ter começo, meio e fim. Agora, é complicado fazer previsão de conclusão justamente pela dimensão dela. Queremos entregar até o final do mês que vem, mas entre quer e poder há uma diferença muito grande. Porém, não falta dotação orçamentária e a empresa está trabalhando em ritmo forte—estima Westphalen.

De acordo com o secretário, a partir da modernização da rotatória a expectativa é que se consiga reduzir os acidentes de trânsito no local e que se possa tornar o tráfego da rodovia mais ágil.

Após a finalização do trevo, é cogitada a construção de uma elevada para facilitar o fluxo dos veículos no local, conforme mencionou o vereador Arlindo Bandeira, que também acompanhou a visita.

Como será a rotatória de Fazenda Souza

No trecho terá uma rotatória central e canteiros para direcionar os fluxos de trânsito. Desta forma, a faixa da rodovia vai passar por alargamento e os veículos que trafegam entre Ana Rech e Fazenda Souza não precisarão cruzar os dois sentidos da Rota do Sol de uma só vez, como ocorre atualmente com a chamada rótula aberta. Os motoristas que seguem pela Rota do Sol terão passagem livre. Ao todo, a intervenção vai ocorrer ao longo de 200 metros da rodovia.

O orçamento previsto para a obra é de R$ 925 mil, valor máximo previsto na licitação lançada em junho deste ano.

Lombada no acesso ao Cidade Industrial

Questionado pelo Pioneiro sobre os trâmites para a instalação do controlador de velocidade no Km 72 da ERS-122, que desde 2015 é reivindicado pelos moradores do Cidade Industrial para prevenir acidentes, mais uma vez, o secretário Westphalen deu a mesma resposta dos anos anteriores: manteve a promessa em relação à lombada, mas ainda sem data definida para instalação da estrutura.

Desde 1997, o trecho na Rota do Sol tem sido palco de atropelamentos e colisões entre veículos.