Corridinha Mão Amiga ocorre no próximo domingo

Solidariedade 28/09/2017 | 19h09 Atualizada em

Com o lema Pequenos corredores por uma grande causa, a 3ª edição da Corridinha Mão Amiga ocorre neste domingo, às 9h, no estacionamento do Shopping Iguatemi, em Caxias do Sul. A ação é voltada para crianças de zero a 11 anos e toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada ao projeto Mão Amiga, que tem por objetivo garantir a entrada de crianças carentes que não conseguiram vagas no sistema de educação pública em instituições de Educação Infantil da rede privada.

As provas serão realizadas no estacionamento do shopping e os participantes competem conforme a distância estipulada para cada faixa etária. O menor percurso tem 50 metros e o mais extenso tem 400 metros. Além do esporte, atrações gastronômicas e de entretenimento estão programadas para a manhã solidária.

—Todos os valores são para garantir vagas na Educação Infantil. Hoje, um aluno custa cerca de R$ 270. A gente espera ajudar no mínimo nove crianças com essa ação— afirma Geni Isoppo, coordenadora administrativa do projeto Mão Amiga.

As inscrições para Corridinha tem o custo de R$ 80 e estão abertas até sábado. Elas podem ser feitas na loja Girardi (Iguatemi) até às 12h de sábado.