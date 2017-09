Corpo é encontrado boiando na Lagoa do Rizzo, em Caxias do Sul

Socorro 28/09/2017 | 16h02 Atualizada em

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando no lado norte da Lagoa do Rizzo, no bairro Desvio Rizzo, na tarde desta quinta-feira, em Caxias do Sul. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, por volta das 14h, pelo companheiro da vítima identificada como Janete Freitas dos Santos, 52 anos.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou que a mulher morreu afogada e que corpo não apresentava sinais de violência.

Janete foi reconhecida pelos familiares, que afirmaram que ela sofria de depressão. O caso foi registrado pela polícia como suicídio.