Colégio de Caxias aposta na conscientização para salvar vidas de quem precisa de doação de órgãos

— Algumas pessoas têm órgãos que não funcionam, e as pessoas que já morreram podem doar para ajudar. Mas de cada 10 pessoas, seis não doam.

O alerta vem de Gabriel Bago, 11 anos, estudante da 6ª série do Ensino Fundamental do Colégio São José, em Caxias do Sul, e é bastante próximo da realidade. Em agosto, 55% das famílias de pessoas que morreram em condições de doar órgãos se negaram a permitir o procedimento no Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Central de Transplantes do Estado.

É com o intuito de mudar esse número que Gabriel e cerca de 300 colegas da escola participaram durante o meio-dia desta sexta-feira (29) de uma ação conscientizadora. Em uma "Fila Humana Pela Vida", eles se posicionaram na Rua Os Dezoito do Forte, em frente ao colégio, com máscaras cirúrgicas e placas simbolizando as pessoas que esperam por um transplante.

No Estado, 1.161 pessoas aguardam por órgãos, sendo 75% delas por um rim. Mesmo se a fila parasse de crescer e um transplante fosse realizado por dia, levaria mais de três anos para que todos fossem atendidos.

Conforme o vice-diretor do São José, Jorge Godoy, a ação busca engajar os estudantes sobre o tema e alertar a população da cidade sobre o tema:

— Nós falamos para eles sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, na dificuldade que há para conseguir doadores e buscamos mostrar para Caxias que podemos fazer mais.

— É um jeito agradável de convidá-los a fazer essa conscientização. Eles gostam do barulho, dessa confusão. Eu sei que esse aluno que está aqui é um doador e vai lutar para que a família se torne também — complementa a professora Larita Menegon de Souza, que organizou a atividade.

Pessoas que estão na lista de espera para doação também participaram da ação, por meio de parceria com a Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Caxias (Rim Viver).

— É uma maneira de elevar a autoestima deles, eles se sentem apoiados — diz a professora.

Conforme a diretora, irmã Renata Segat, a instituição promove a ação há três anos.

— Nós queremos que a nossa gurizada sinta o problema com sensibilidade. Consideramos que passar esse olhar humano é uma obrigação — destaca.

A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS NO RS

:: Fila de espera para transplante (setembro de 2017)

Rim - 876

Fígado - 153

Pulmão - 85

Coração - 17

Rim/pâncreas - 13

Córnea - 12

Pâncreas - 5

Total - 1.161

:: Doadores: 16 em agosto, o número mais baixo no ano

:: Negativa das famílias: 55% em agosto, a maior no ano

:: Transplantes de órgãos: 51 (agosto de 2017)

:: Transplantes de tecidos: 16 (agosto de 2017)

Fonte: Central de Transplantes do RS