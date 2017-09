Alvo de polêmica, antiga estátua de Nossa Senhora de Caravaggio será remodelada e instalada no Santuário

Em Farroupilha 28/09/2017 | 16h24 Atualizada em

Alvo de polêmica por apresentar traços menos delicados, a antiga imagem de Nossa Senhora de Caravaggio será remodelada e transferida para um jardim nos fundos do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Desde que substituída por outra estátua, a obra estava em um terreno situado no início da Avenida Dom José Barea, local que abriga o camelódromo durante a romaria. Quem trabalha há duas semanas na reforma é o artista Gilmar Pocai, um dos responsáveis pela criação da nova estátua que fica no acesso ao Santuário.

A obra está em fase de elaboração da base que sustentará a imagem. De acordo com Pocai, a estrutura interna da imagem, composta de isopor, será inteiramente utilizada para delinear as novas formas. A intenção é que a nova obra ganhe expressões faciais mais delicadas e traços mais humanizados e realistas _ assim como a nova estátua exposta na rótula de acesso à Rodovia dos Romeiros, na RSC-453. A imagem terá novas dimensões em termos de tamanho e medidas, de forma que se adeque à área disponível no Recanto do Rosário. O novo espaço que acolherá a imagem é utilizado para contemplação e oração, e apresenta os 20 mistérios do Rosário.

O trabalho de remodelação da imagem será realizado a céu aberto, já junto ao Recanto do Rosário. Foto: Leandro ¿?vila / Divulgação

A ideia inicial é que a disposição da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e de Joaneta sejam modificadas. Neste projeto, elas serão postas uma ao lado da outra, de frente para o sentido do Santuário. Um olho d'água - que será captada da própria chuva - estará entre as duas.

A intervenção na imagem vai incluir, além de nova pintura, o uso de materiais mais duráveis e não inflamáveis, afim de evitar novos casos de vandalismo, principalmente com fogo, como o caso ocorrido em janeiro do ano passado.

Comunidade poderá acompanhar

O trabalho de remodelação da imagem será realizado a céu aberto, já junto ao Recanto do Rosário.

O custo da restauração deve ser de R$ 60 mil reais e será custeada com recursos obtidos com a venda do Manual dos Devotos, livro desenvolvido pela equipe do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e que está à venda a R$ 6 na Sala dos Objetos. A exemplo da construção da nova imagem, também serão aceitas contribuições espontâneas.

Não há previsão de data para entrega à comunidade.