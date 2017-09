25ª Região Tradicionalista convoca gaiteiros para homenagem a Adelar Bertussi

Música 30/09/2017 | 17h30 Atualizada em

A 25ª Região Tradicionalista (RT) convoca gaiteiros para uma homenagem ao músico Adelar Bertussi que será realizada às 16h deste domingo no Memorial dos Irmãos Bertussi, em São Jorge da Mulada, no distrito de Criúva, para onde o corpo do artista será levado assim que chegar em Caxias do Sul. Bertussi morreu na manhã de sábado, em um hospital no Campo Largo, região metropolitana de Curitiba (PR), em decorrência de insuficiência cardíaca. Conforme o filho, Gilney, ele estava internado havia 22 dias.

— A música gaúcha, através do acordeom, começou a tomar propoção nas mãos dele. O nosso ritmo bugio se tornou conhecido através d'Os Bertussi. Os Bertussi foram responsáveis por levar a música gaúcha além fronteira para o Brasil. Por mais que ele esteja indo para outra querência, o legado está ficando. Os jovens do CTGs têm ele com um ídolo — salienta o coordenador da 25ª RT, Rodrigo Ramos.

O velório será realizado no salão paroquial da comunidade de São Jorge da Mulada. O sepultamento está previsto para as 10h de segunda-feira, no cemitério da localidade.