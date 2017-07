Varal Solidário distribui e arrecada roupas neste domingo em Caxias

Ação 02/07/2017 | 10h05 Atualizada em

Um grupo de estudantes da Centro Universitário FSG, de Caxias, vai realizar um bazar para arrecadar e distribuir roupas neste domingo. Batizado de Varal Solidário, a ação vai ocorrer das 15h às 18h no Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com Jociele Muller, uma das organizadoras, o grupo já conseguiu diversas doações, mas outras roupas também serão arrecadadas neste domingo. Para fazer com que as peças cheguem a quem precise de forma mais eficiente, os estudantes vão contar com o auxílio de um estudante de Direito da instituição que já viveu nas ruas.



Segundo Jociele, ele entrou para a faculdade após encontrar um livro de Direito no lixo e se interessar pelo assunto. O estudante prestou o vestibular e conseguiu uma bolsa do ProUni. Agora ele levar os amigos que permanecem nas ruas para que recebam as peças. Conforme a organizadora, caso haja sobra de doações, elas serão entregues a outras instituições da cidade.