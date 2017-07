UCI Neonatal em Farroupilha não tem projeção para entrar em operação 

Saúde 26/07/2017 | 15h42 Atualizada em

Dezesseis meses depois da inauguração de uma sala destinada à UCI Neonatal do Hospital São Carlos, a possibilidade de uso do serviço pouco avançou em Farroupilha. Os equipamentos foram instalados, mas a mobília ainda está sendo colocada. A demanda e a promessa de instalação da unidade para cuidados de crianças recém-nascidas são históricas na cidade. As informações são da Gaúcha Serra.

Ainda em 2011, o então prefeito Ademir Baretta (PMDB) prometeu o funcionamento até o final de 2012 de uma UTI Neonatal. O atual prefeito Claiton Gonçalves (PDT) também colocou essa como uma das prioridades durante a primeira campanha eleitoral, em 2012. Na gestão dele, o projeto mudou para uma UCI Neonatal. Mas, ainda assim, a instalação parece longe.

Depois de mobiliada, a sala ainda terá de receber adequações. O passo seguinte é a avaliação da Vigilância Sanitária da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. O processo segue então para o Governo do Estado até chegar ao Ministério da Saúde, responsável pela habilitação. Ocorre que todo esses encaminhamentos dependem de muita burocracia.

A secretária da Saúde de Farroupilha, Rosane da Rosa, não estima prazos.



— Demora. A alta complexidade é morosa — afirma.

A situação financeira do Hospital São Carlos é outra dificuldade enfrentada para que a UCI possa funcionar. A secretária avalia que é preciso alcançar uma estabilidade financeira na instituição antes que sejam dados os próximos passos para a habilitação. ,

Já a superintendente do Hospital, Janete Toigo, diz que a Unidade não é uma prioridade diante das dificuldades de colocar as finanças em dia para a operação das atividades para que o São Carlos já está habilitado. Ela também projeta dificuldade encontrar pediatras intensivistas para atuar na UCI.