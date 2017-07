Três pessoas ficam feridas após veículo colidir com árvore em Flores da Cunha

Acidente 02/07/2017 | 09h47 Atualizada em

Três pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam colidir contra uma árvore na noite deste sábado, em Flores da Cunha. O acidente aconteceu por volta das 20h20min na Avenida 25 Julho. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram presas nas ferragens e foram transferidas, ainda na noite do acidente, para hospitais de Caxias do Sul. Porém, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.



De acordo com a Brigada Militar (BM), o condutor do veículo, um homem de 41 anos, teria perdido o controle do carro e colidido contra uma árvore. Além dele, ficaram feridos um jovem de 23 e um mulher de 49. Os três foram socorridos pelos bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vítimas ficaram presas nas ferragens. Foto: Maicom Cesar Bandiera / Divulgação

Ao verificar a situação do condutor, policiais identificaram que ele não possuía carteira de habilitação e que o veículo estava em nome de outra pessoa. O carro, um Verona vermelho, foi recolhido ao depósito do Detran.