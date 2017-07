Terreno de ginásio foi devolvido, mas com moradores em Caxias do Sul

Patrimônio público 21/07/2017 | 09h32 Atualizada em

Em 1986, o Clube Vasco da Gama foi autorizado pela prefeitura a construir um ginásio num terreno público no bairro Pio X. Durante todo esse tempo, a manutenção do espaço era de responsabilidade apenas da administração do clube. Ou seja, a instituição tinha autonomia para mexer nos mais de 6 mil metros quadrados de terra sem precisar de autorização. O clube ocupou parte do terreno com uma quadra de esportes, construiu uma casa e cedia o local para eventos.



Em 2014, a prefeitura voltou a administrar o espaço na Rua José Soares de Oliveira e recebeu o ginásio, que vem sendo usado atualmente para jogos do Caxias do Sul Basquete e para atividades da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel). Também veio de lambuja uma casa construída no mesmo terreno e ocupada por uma família. Com a justificativa de que estão protegendo o patrimônio, os moradores não pagam aluguel e nem água: são 26 anos sem a cobrança de qualquer taxa. A queixa do responsável pela moradia, que na época foi contratado pelo Vasco, é de que durante todo esse tempo também não houve qualquer pagamento de salário pelo serviço prestado.



Com o fim do contrato, a casa em que o homem vive com a família deveria ter sido desocupada ainda no ano passado. Porém, sem qualquer respaldo do poder público, ele se recusa a deixar o imóvel. O impasse, de acordo com o morador do imóvel, Luis Carlos Rodrigues, já está na Justiça. A prefeitura já notificou os moradores para que saiam da moradia.



— No ano passado, a prefeitura até me procurou para oferecer um terreno legalizado, mas ficou na promessa. Não ganhei terreno e ainda estão querendo me chutar daqui. Dediquei anos protegendo o lugar e agora tenho que sair sem nada. Isso não está certo — reclama Rodrigues.