Terceira edição do Sonho de Patrick ajudará entidades de Caxias do Sul

Solidariedade 12/07/2017 | 11h17 Atualizada em

Alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para instituições assistenciais de Caxias do Sul são o foco da arrecadação da terceira edição do Sonho de Patrick. O projeto, comandado por amigos e familiares do fotógrafo Patrick Becker, 27 anos, iniciou um ano após a morte do fotógrafo, ocorrida em 2014. Desde o ano passado, a história de Patrick se soma à de Andressa Boff, 29, outra caxiense que teve a vida abreviada no trânsito, em 2013.



Patrick idealizou o projeto poucos meses antes de morrer _ pelo Facebook, ele conversou com amigos e explicou que desejava criar uma ação para doar roupas a pessoas pobres. Em contrapartida, iria fotografar quem estava doando os itens, retribuindo como um gesto de reconhecimento. A terceira edição beneficiará a Entidade Assistência à Criança e Adolescente (Enca), o Lar da Velhice São Francisco de Assis e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).



— Além do resultado ser extremamente positivo, não quero deixar o sonho do Patrick morrer. A princípio, vou fazer todos os anos que conseguir — adianta o pai do rapaz, o também fotógrafo Gilberto Becker.



Na última edição, 14 carrinhos carregados de alimentos e materiais de limpeza foram arrecadados. As doações começaram ontem em cinco unidades do supermercado Andreazza, e o dia D da ação será no sábado: fotógrafos registrarão as doações, que serão divulgadas nas redes sociais.



Patrick morreu em maio de 2014, após capotar o carro e cair de uma ponte no município de Vidal Ramos (SC). Andressa morreu em agosto de 2013, após o carro que conduzia sair da pista, bater em um poste e colidir de frente com uma van na RSC-453, em frente ao Shopping Iguatemi.

COMO AJUDAR O SONHO DE PATRICK

:: Carrinhos estarão identificados recebendo doações nas unidades do Andreazza do Serrano, Lourdes, Rizzo II, Kayser e Bela Vista.

:: No sábado, voluntários farão fotos de quem doará os itens das 14h às 17h.

:: Serão arrecadados produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.

:: As entidades beneficiadas serão Enca, Lar São Francisco e Apae.