Terça-feira terá sol e temperaturas em elevação

Previsão 03/07/2017 | 18h42 Atualizada em

Na terça-feira, o frio da madrugada começa a perde força, pois o centro do sistema de alta pressão atmosférico, que trouxe a massa de ar frio, está, aos poucos, se afastando do estado para o meio do oceano. No entanto, as temperaturas ainda não conseguem subir muito. Além disso, esse sistema ainda presente, em parte, ajuda a inibir a formação de qualquer nuvens de chuva em todo o Rio Grande do Sul.



Em Caxias, iniciaremos o dia com a mínima em torno dos 10°C. Já no período da tarde, elas chegam facilmente aos 20°C como máxima.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 21°C

Pelotas: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 19°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 21°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 21°C

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 17°C

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 20°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 21°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 19°C