Terça-feira será mais um dia de tempo firme na Serra Gaúcha 

Previsão 10/07/2017 | 18h53 Atualizada em

Na terça-feira, uma frente fria vai se afastando para alto-mar, mas ainda segue deixando o tempo instável, especialmente nas áreas do oeste, sul e campanha gaúcha. Na Serra, o sol predomina e teremos mais um dia ensolarado e com poucas nuvens. Durante a tarde, as temperaturas não mudam muito em relação ao dia anterior.



Em Caxias do Sul, a mínima será de 12°C. Enquanto, a máxima próxima dos 22°C.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

Pelotas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 14ºC e máxima de 18ºC

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15ºC e máxima de 23ºC

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14ºC e máxima de 25ºC

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 13ºC e máxima de 24ºC

Uruguaiana: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 15ºC e máxima de 23ºC

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

Bagé: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 13ºC e máxima de 17ºC