Terça-feira será ainda mais fria, mas com menos chance de neve em Caxias do Sul

Mínima do Estado foi em São José dos Ausentes, com 0,2Cº negativo

Mínima do Estado foi em São José dos Ausentes, com 0,2Cº negativo

Se você sentiu frio na segunda-feira, prepare-se para esta terça: a previsão é que, pela primeira vez neste ano, os termômetros marquem temperaturas negativas em Caxias do Sul. Além da geada, a expectativa é de que a cidade amanheça com -1ºC , batendo a marca de dia mais gelado deste ano _ até agora, a menor temperatura na cidade foi registrada em 20 de junho, com 1.1ºC. A mínima foi na noite de segunda, em Caxias, com 1.8ºC por volta das 14h. A máxima durante toda a segunda-feira foi de 3ºC. O frio intenso prossegue até o fim desta semana.

Na segunda, houve registros de queda de flocos de neve granular (segundo a Somar Meteorologia, após conferir imagens), o que fez a alegria de turistas. Aliado à chuva congelada, o fenômeno ampliou a sensação de frio na Serra. O fenômeno apareceu com mais intensidade na Região das Hortênsias e em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Segundo a Somar Meteorologia, houve queda de flocos de neve também em São Marcos, Farroupilha e Palmeira das Missões. Ausentes registrou a temperatura mais baixa do Estado, com 0,2ºC. Em Gramado, turistas lotaram a área central e posaram para fotos ao lado de termômetros. A taxa de ocupação da rede hoteleira na Região das Hortênsias é de 95%, índice que não era visto desde 2015.



— Teve gente que ficou o dia todinho esperando pela neve. Pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo e daqui do Sul. Quando começou a cair, eles saíram na rua dando pulos de alegria. Foi muito bonito presenciar a cena — define a secretária de Turismo de São José dos Ausentes, Aline Ramos.



Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mesmo com a previsão de frio intenso, a chance de cair novos flocos de neve a partir de hoje é remota na Serra. Nas áreas mais frias de Santa Catarina e Paraná, no entanto, o fenômeno ainda poder ocorrer. Visitantes, porém, estão torcendo para que a cena aconteça novamente:



_ Estava difícil caminhar pelas ruas de Gramado. É uma segunda-feira com cara de sábado. Trata-se de uma retomada importante, quando sentimos que o consumidor está mais confiante em poder gastar, e é claro que o frio colaborou para isso_ afirma o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes da Região das Hortênsias, Fernando Boscardin.