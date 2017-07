Tempo firme predomina nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

Previsão 06/07/2017 | 17h42 Atualizada em

A sexta-feira terá o mesmo panorama de toda a semana, isso quer dizer, tempo firme e sem chances de pancadas de chuva na maioria das regiões do Estado. A temperatura permanecerá estável em relação ao dia anterior. Ou seja, na madrugada, a combinação do vento moderado e da temperatura um pouco baixa deixará a sensação térmica desagradável especialmente na Serra Gaúcha. À tarde, no entanto, a temperatura subirá sobretudo no oeste do Estado.

Em Caxias do Sul, os termômetros deve permanecer com os mesmo números desta quinta-feira. A mínima ficará em torno de 10°C e a máxima perto dos 20°C.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 24°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 23°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 22°C

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 20°C

Uruguaiana: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 21°C

Bagé: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 12°C e máxima de 22°C