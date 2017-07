Tempo firme continua na Serra Gaúcha

Previsão 12/07/2017 | 19h31 Atualizada em

Durante a quinta-feira, o ar seco se intensifica sobre o Rio Grande do Sul e garante tempo firme em todo o Estado. Ao longo do dia, o sol predomina e as temperaturas ficam em elevação. Pela manhã a sensação térmica será mais amena e a tarde o tempo abafado predomina principalmente no centro, norte e oeste Gaúcho. Além disso, a umidade relativa do ar fica mais baixa no período da tarde principalmente na região noroeste.

Na Serra Gaúcha, o tempo fica firma e sem chances de chuva. A mínima ficará em torno dos 11°C. Enquanto, com o aquecimento chega aos 22°C no período da tarde.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 26°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 25°C

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 26°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 25°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 22°C

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 17°C e máxima de 26°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 23°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 25°C