Tarifa de ônibus em Bento Gonçalves sobe para R$ 3,70 na próxima semana

A tarifa do transporte coletivo de Bento Gonçalves será reajustada a partir da próxima quinta-feira. O valor sobe de R$ 3,40 para R$ 3,70. O decreto do prefeito Guilherme Pasin autorizando o novo valor foi publicado no diário oficial do município na sexta-feira.

O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Trânsito. O município também autorizou o reajuste dos táxis-lotação. A tarifa passa a custar R$ 4,46.

Os valores das linhas interdistritais também vão ter aumento. Nesse caso, o valor varia de acordo com o itinerário.