Shows, circo e gastronomia são atrações na Festa do Pescador, em Arroio do Sal

O preparo do prato principal de uma das maiores festas do Litoral Norte, que abre nesta quarta-feira e segue até domingo em Arroio do Sal, terá o toque especial de quem sabe lidar diariamente com varas, anzóis e rede em alto-mar. A Associação de Pescadores da cidade servirá quatro mil tainhas assadas na Praça da Emancipação. É um dos pontos altos da tradicional Festa do Pescador, que retorna para a área central da cidade depois ter sido realizada durante oito anos no Parque de Eventos.Além da tainha assada, um dos diferenciais é o acesso gratuito a diversas atrações como shows, circo e parque de diversão. A organização espera receber 80 mil pessoas nos cinco dias de evento.



— Para quem aprecia tainha, é uma ótima opção. Mas também temos outras opções de gastronomia, temos shows, competições — reforça o secretário municipal de Turismo, Esporte, Indústria e Comércio, Wilson Paim.

Para envolver mais os moradores e os turistas, a festa foi distribuída em três pontos. Na Praça da Emancipação, o visitante poderá conferir shows variados, saborear a tainha e outros tipos de alimentos. Na Praça do Mar, além de apresentações artísticas, haverá a feira com produtos variados, as sessões do Circo Mariotti e o parque de diversão. Paralelamente, o Parque Municipal de Eventos recebe atividades esportivas e campeiras. Estão confirmados os shows de Nenhum de Nós e João de Almeida Neto, entre outros artistas.

A festa chega a 15ª edição com o propósito de movimentar a economia de Arroio do Sal na época da baixa temporada. Também é uma forma de homenagear os pescadores do município. Hoje, a associação da categoria tem 98 profissionais cadastrados, mas outros 82 atuam de forma independente na região. A programação completa pode ser conferida na página da prefeitura de Arroio do Sal no Facebook, para acessar clique aqui.