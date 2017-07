Sexta-feira vai ser de tempo firme e sensação de abafamento 

Previsão 13/07/2017 | 19h26 Atualizada em

Na sexta-feira, o atual bloqueio atmosférico impede que sistemas frontais avancem de maneira mais efetiva pelo Brasil, e assim uma massa de ar seco segue predominando em boa parte do Rio Grande do Sul. Isso garante tempo firme e sol ao longo do dia. O destaque, porém, é a sensação de calor no período da tarde que aumenta em toda a Região, por causa dos ventos que sopram do quadrante norte.

Na Serra Gaúcha, as temperaturas ficarão elevadas na maioria do dia. Ao amanhecer, as mínimas estarão perto dos 14°C. Já com o aquecimento, chega aos 25°C.

Previsão em outras cidades:



Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18°C e máxima de 26°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 25°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 27°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 25°C

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 25°C

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18°C e máxima de 26°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18°C e máxima de 24°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 24°C