Semana acumula seis mortes no trânsito na Serra Gaúcha

Vidas Perdidas 14/07/2017 | 09h57 Atualizada em

O mês de julho avança de forma trágica no trânsito: desde a quarta-feira passada, seis pessoas já morreram em decorrência de acidentes na Serra, sendo três apenas anteontem. Com esses dados, o número de vítimas fatais na região chega a 85 desde o início do ano. O caso mais recente aconteceu pouco depois das 9h e envolveu um homem de 55 anos. Valcir Valesan, morador de Garibaldi, foi atropelado pelo caminhão da empreiteira em que trabalhava no km 215 da BR-470, próximo da ponte da Embrapa, em Bento Gonçalves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Valesan era funcionário da empreiteira que realiza reparos na rodovia, e foi atropelado pelo veículo que também era utilizado nos trabalhos. No momento do acidente, o caminhão estaria realizando uma manobra de marcha a ré. Valesan foi socorrido e levado ao Hospital Tacchini, em Bento, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos acidentes mais comoventes desta semana e que está sendo investigado pela Polícia Civil envolveu Raqueli Zimmer, 21, e Rudinei Testa, 30. O casal de ex-namorados morreu por volta das 19h de quarta-feira na ERS-446, em Carlos Barbosa. Os jovens tiveram um relacionamento por, pelo menos, três anos e chegaram a noivar. Estavam separados há cerca de seis meses, mas, segundo familiares de Rudinei, uma reaproximação ocorria há algumas semanas.



Na tarde da quarta, a Raqueli teria dirigido a Saveiro da família até Flores da Cunha, onde Rudinei morava e feito uma visita ao prédio do jovem. Ele a teria seguido de moto até Barão, onde a moça morava com os pais. O acidente aconteceu no km 12 da 446, no sentido Carlos Barbosa-São Vendelino. O rapaz era o condutor da Saveiro.

— O trecho não costuma ter acidentes por ser uma reta, com pista dupla. A Saveiro invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. Segundo o Grupo Rodoviário nos passou, o carro deveria estar em alta velocidade — afirmou o delegado Leônidas Augusto Reis, titular da delegacia de Carlos Barbosa.



Familiares de Raqueli desconheciam o paradeiro da jovem desde a tarde da quarta, quando ela deixou a mãe em um salão de beleza em Barão. Ela voltaria à floricultura onde trabalhava para fechar o estabelecimento, mas pediu a uma colega de trabalho via mensagem de celular para lhe fazer este favor.



— A mãe dela ficou preocupada, começou a ligar para a gente perguntando onde ela estava, e não sabíamos o que dizer. Logo em seguida, começaram a chegar as fotos do acidente— descreve Paulo Cesar Sauthier, marido da dona da floricultura.



A jovem começaria neste mês um curso técnico de radiologia. Ela é natural de Barão, e residia com os pais e dois irmãos na localidade de Linha Francesa Alta, onde foi enterrada ontem de manhã. O ex-namorado era natural de Sananduva, mas residia há 29 anos em Flores da Cunha. Rudinei trabalhava desde outubro de 2015 na empresa MXM Indústria de Tonéis, em São Gotardo, interior do município. Na quarta-feira, ele havia sido liberado do trabalho por volta das 17h.

A proprietária da empresa, Denise Michelon, afirma que o rapaz era considerado o "braço direito" na firma. A irmã dele, Ronize Testa, conta que o casal ainda era bastante apaixonado, e descreve o jovem como sedento por vida e repleto de amigos.



— A comunidade está desolada. Na semana passada, ele me disse: "eu não coleciono anos, coleciono vidas". Não sabemos o que eles estavam fazendo naquele momento, mas resta muita dor para as duas famílias — desabafa Ronize.

AS MORTES

:: Bruno Pereira da Silva, 22 anos

Morreu na última quarta-feira, após seis dias internado no Hospital Pompéia. Na última semana, ele e outras duas pessoas ficaram feridas após se jogarem de um ônibus em movimento no km 90 da BR-116, em São Marcos. O acidente ocorreu no final de tarde do dia 6 de julho, quando o coletivo, que levava trabalhadores rurais, desgovernou-se. Há suspeita de que tenha ficado sem freios. O veículo só não caiu em uma ribanceira porque o motorista conseguiu bater contra uma mureta de proteção na lateral da pista. O acidente aconteceu a cerca de cinco quilômetros da ponte do Rio das Antas, na divisa entre São Marcos e Campestre da Serra.

:: Luis Cesar Rocha Camargo, 34 anos, e Evandro Bos, 31

Os dois homens eram sócios em uma marmoraria no bairro Desvio Rizzo, em Caxias, e trafegavam em um Vectra que colidiu contra um caminhão com placas de Estrela no km 46 da ERS-122. Chovia no momento da colisão. Segundo o motorista do veículo de carga, o carro trafegava no sentido São Vendelino-Farroupilha quando se desgovernou em uma curva, rodopiou e colidiu lateralmente contra o caminhão, que seguia para Canoas. Camargo e Bos estavam voltando da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde haviam ido fazer um serviço.

:: Raqueli Zimmer, 21 anos, e Rudinei Testa, 30

No fim da tarde da quarta-feira, o casal de ex-namoradores morreu após se envolver em uma colisão frontal com um caminhão no km 12 da ERS-446, em Carlos Barbosa. As vítimas eram ocupantes de uma Saveiro com placas de Barão. Além deles, o motorista e um passageiro do caminhão também ficaram feridos.

:: Alcir Valesan, 55 anos

A vítima trabalhava nos reparos da BR-470, na altura do km 215, quando foi atropelada por um caminhão que manobrava em marcha a ré no local por volta das 9h de ontem. Ele morreu no Hospital Tacchini, onde foi socorrido após o acidente.