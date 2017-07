Secretaria vai apurar circunstâncias da morte de idosa, em Caxias do Sul

Saúde 02/07/2017 | 18h51 Atualizada em

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul deve realizar a partir de hoje uma auditoria para apurar as circunstâncias da morte de Rosalina Slongo, 77 anos, falecida na manhã de sexta-feira. A idosa, que vivia há pouco mais de um ano em uma casa de repouso, estava em observação no Pronto-Atendimento 24 Horas desde terça-feira, à espera de leito hospitalar para internação.



Leia também:

Após noite sem pediatra, atendimento no Postão 24 horas de Caxias é normalizado

RGE apresenta proposta para evitar que árvores caiam sobre redes elétricas em Caxias do Sul

Morre mulher ferida a facadas em Caxias do Sul



Apenas na sexta-feira pela manhã Rosalina foi transferida para o Hospital Virvi Ramos. Pouco depois de ser deixada no hospital pelo Samu, houve confirmação do óbito, e há desencontro de informações sobre quando e onde a morte teria ocorrido, o que atrasou em várias horas a liberação do corpo.



A secretária da Saúde, Deysi Piovesan, afirmou que espera colher mais informações para ter uma ideia do que aconteceu. O vereador Alberto Meneguzzi (PSB), integrante da Comissão de Saúde da Câmara, também pretende solicitar os prontuários da idosa no Postão e no hospital e pedir uma investigação no Ministério Público sobre a situação dos atendimentos e a disposição de leitos do SUS.