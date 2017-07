Secretaria da Saúde abre auditoria para avaliar atendimento a menino que morreu em Caxias do Sul

Morte de Criança 24/07/2017 | 19h25 Atualizada em

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul abriu uma auditoria médica para avaliar o atendimento prestado a Matheus Moises Mattos Closs, seis anos, que morreu no dia 15 de julho. Em dias diferentes, a criança passou três vezes pelo Pronto-Atendimento 24 Horas (Postão) com dores na barriga. Posteriormente, foi encaminhada para o Hospital Geral (HG), onde veio a óbito duas semanas depois. A família de Matheus alega que houve uma suposta falha no diagnóstico, pois as equipes do Postão apontaram virose intestinal. Contudo, o menino precisou ser submetido a uma cirurgia de apendicite no HG.



Leia mais:

Prefeitura de Caxias estima que cozinhas comunitárias reabram até a segunda semana de agosto

Prontuário eletrônico em Caxias será integrado com hospitais



A secretaria afirma que o caso não será tratado numa sindicância, mas sim num processo onde os envolvidos no atendimento no Postão e no HG são ouvidos. Numa primeira análise, segundo a secretaria, os registros indicam que houve presteza no atendimento a Matheus. Mais esclarecimentos, porém, só serão possíveis após conclusão da auditoria, que ainda não tem prazo para ser finalizada.







r>