São José dos Ausentes tem neve e temperatura mínima no Estado

Baita frio! 17/07/2017 | 18h14

Com a temperatura mais baixa do Estado nesta segunda-feira, São José dos Ausentes também teve registro de neve no fim da tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, os termômetros marcavam 0,2ºC negativos por volta das 17h30min, instante em que começaram a pipocar pela internet registros de neve. Valeu a pena esperar para ver os floquinhos tímidos que deixaram a paisagem ainda mais bonita, garante a secretária de Turismo, Aline Ramos:



— Turistas aguardavam a tarde toda pela neve. Quando começou a cair, eles saíram na rua dando pulos de alegria. Foi muito bonito presenciar a cena.



Outros municípios registraram a ocorrência do fenômeno no final da manhã e no começo da tarde. Segundo a Somar Meteorologia, houve neve em Canela, Gramado, São Marcos, Caxias do Sul e Palmeira das Missões.



Em cidades como Teutônia, Passo Fundo, Crissiumal, Nova Prata e Soledade, o que se viu foi chuva congelada. Em Gramado, moradores registraram queda de neve granular no começo desta tarde.