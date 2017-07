Redução de atividades da PRF deve ter impacto pequeno na Serra 

Impacto em operações 05/07/2017 | 14h53 Atualizada em

A redução de parte das atividades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país não terá grande impacto na BR-116 e na BR-285, na Serra. Isso porque parte dos serviços suspensos, como patrulhamento aéreo, não ocorrem de forma rotineira no trecho atendido pela 5ª Delegacia da PRF, com sede em Caxias do Sul.



De acordo com o chefe da unidade, Alfonso Willembring, a maior mudança deve ocorrer no deslocamento de viaturas para rondas. O contingenciamento também não deve alterar ações de fiscalização, já que blitze, por exemplo, não costumam gerar grande custo. Nestes casos, segundo Willembring, o máximo que poderia ocorrer seria o atraso da aferição de algum equipamento, como radares e etilômetros. No entanto, não há nenhum aparelho com verificação prestes a vencer nos próximos dias.

O inspetor também descarta o fechamento, ainda que temporário, da unidade de Nova Petrópolis. Isso porque, além de ser uma região turística, permite o policiamento até as proximidades de Ivoti, onde termina a área de atuação da 5ª Delegacia. A reportagem tentou contato com a delegacia de Bento Gonçalves, mas o responsável estava em reunião.

A redução das atividades vale a partir desta quinta-feira e vai acarretar na suspensão de escoltas e policiamento aéreo, além de redução do deslocamento de viaturas e desativação de unidades operacionais. A direção nacional do órgão diz que a suspensão é temporária e já há tratativas com o governo federal para recompor o orçamento.