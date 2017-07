Quinta-feira será de temperaturas elevadas na Serra Gaúcha

Previsão 05/07/2017 | 15h48 Atualizada em

Na quinta-feira, o tempo praticamente não muda e segue firme no Rio Grande do Sul. Já as temperaturas sobem um pouco mais e à tarde a sensação deve ficar mais agradável. Em contrapartida, a umidade relativa do ar fica mais baixa no período da tarde, com destaque para as regiões mais próximas da fronteira com a Argentina.



Na Serra, o começo do dia vai ser gelado com médias de 9°C. No período da tarde, chega e ultrapassa os 20°C.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 10°C e máxima de 24°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 23°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 21°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 8°C e máxima de 19°C

Uruguaiana: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13°C e máxima de 24°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 21°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 20°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 20°C